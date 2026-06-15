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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Liste des Todes

DisneyStaffel 5Folge 8vom 15.06.2026
Die Liste des Todes

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 8: Die Liste des Todes

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Der Geist von Kirk Janson, einem verheirateten, erfolgreichen Makler, wendet sich hilfesuchend an Melinda. Er ist davon überzeugt, dass seine Frau Rita für seinen Tod verantwortlich ist. Melinda findet seine Leiche in einem Keller und informiert die Polizei. Alles deutet darauf hin, dass Rita eine Affäre hatte ... Aiden versucht, seine Freunde mit Zaubertricks zu beeindrucken - und bedient sich dabei kurzerhand der Hilfe seiner Geisterfreunde ...

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