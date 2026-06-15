Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 8: Die Liste des Todes
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Der Geist von Kirk Janson, einem verheirateten, erfolgreichen Makler, wendet sich hilfesuchend an Melinda. Er ist davon überzeugt, dass seine Frau Rita für seinen Tod verantwortlich ist. Melinda findet seine Leiche in einem Keller und informiert die Polizei. Alles deutet darauf hin, dass Rita eine Affäre hatte ... Aiden versucht, seine Freunde mit Zaubertricks zu beeindrucken - und bedient sich dabei kurzerhand der Hilfe seiner Geisterfreunde ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren