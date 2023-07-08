Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 21vom 08.07.2023
Folge 21: Der Krieger im Spiegel

23 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

