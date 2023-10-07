Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghostbusters

Der schlafende Drache

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 34vom 07.10.2023
Der schlafende Drache

Der schlafende DracheJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 34: Der schlafende Drache

23 Min.Folge vom 07.10.2023Ab 6

Hunter stiehlt aus einem Königsgrab einen wertvollen Diamanten und weckt damit den Wächter über den Stein, einen furchterregenden Drachen. Der Drache verwandelt die Ghostbusters Jake und Eddie als vermeintliche Diebe in Stein. Es kostet Jessica, Futura und Tracy einige Mühe, den Stein wieder zu beschaffen, um den Drachen zu versöhnen und Jake und Eddie zu retten ...

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

