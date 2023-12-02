Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Der Riesengorilla

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 42vom 02.12.2023
Der Riesengorilla

Der RiesengorillaJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 42: Der Riesengorilla

23 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen