Ghostbusters

Flugzeug des Schreckens

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 45vom 23.12.2023
Flugzeug des Schreckens

Flugzeug des SchreckensJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 45: Flugzeug des Schreckens

23 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 6

Prime Evil entführt das Superraumschiff Galaxy Wing, mit dessen Hilfe er das ganze Universum terrorisieren möchte. Die Ghostbuster ziehen gegen den Erzschurken los ins All. Beim Kampf gegen die bösen Geister werden sie gefangengenommen und an Bord des Raumschiffes gebracht. Dort kommt es zur Entscheidungsschlacht ...

