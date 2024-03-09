Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Wie der Vater - so der Sohn

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 56vom 09.03.2024
Wie der Vater - so der Sohn

Wie der Vater - so der SohnJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 56: Wie der Vater - so der Sohn

23 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 6

Um seine Gegner endgültig zu beseitigen, versucht Prime Evil, in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Er lässt Jakes Urgroßvater Marshall Clint in einen Werwolf verwandeln. Prime Evil hofft, dass der Werwolf-Fluch auf Generationen weiterwirkt. Doch ehe es dazu kommt, brechen Jake und seine Freunde in die Vergangenheit auf, um den Spuk gleich an der Wurzel zu bekämpfen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen