Gilmore Girls
3 StaffelnAb 6
3 StaffelnAb 6
Gilmore Girls
Lorelai und Rory Gilmore sind nicht nur ein redseliges Mutter-Tochter-Gespann, sondern auch beste Freundinnen. Dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein: Mutter Lorelai ist rebellisch und ein bisschen verrückt, während Tochter Rory eifrig auf ihre Zulassung an der Harvard-Uni hinarbeitet. Gemeinsam, mit viel Humor und Kaffee stellen sie sich den Herausforderungen des Lebens in der Kleinstadt, beraten sich in Liebensangelegenheiten und halten zusammen wie Pech und Schwefel.