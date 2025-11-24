Alte Liebe, neues GlückJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 21: Alte Liebe, neues Glück
43 Min.Folge vom 24.11.2025
Was ist los mit Luke? Obwohl er wieder mit Rachel zusammen ist, sucht er ständig Lorelais Nähe. Für Rachel ist die Sache klar: Er ist nicht mehr in sie, sondern in Lorelai verliebt. Die schwebt indes mit Max auf Wolke Sieben und bekommt überraschenderweise einen Antrag von ihm.
