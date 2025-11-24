Gilmore Girls
Folge 1: Der Antrag
40 Min.Folge vom 24.11.2025
Lorelai braucht eine Weile, bis sie Max eine ehrliche Antwort auf seinen Antrag geben kann. Nach einem Telefonat mit ihm, weiß sie schließlich, dass er der Richtige ist - behält es aber erst einmal für sich und verrät ihren Eltern nichts davon. Beim nächsten Familiendinner ist auch Dean mit von der Partie. Leider hält Rorys Großvater nicht viel von dem jungen Mann und lässt es ihn spüren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick