Gilmore Girls

Nicht ohne meine Mutter

sixxStaffel 2Folge 2vom 25.11.2025
Nicht ohne meine Mutter

Folge 2: Nicht ohne meine Mutter

43 Min.Folge vom 25.11.2025

Rory und ihre Mitschülerin Paris arbeiten gemeinsam an einem Charity-Projekt und geraten sich wie immer in die Haare. Zwischen dem Gezeter erfährt Rory jedoch, dass die Elite-Uni, an der sie sich bewerben will, sehr auf außerschulische Aktivitäten achtet. Also legt sie sich mächtig ins Zeug und vernachlässigt darüber den enttäuschten Dean.

