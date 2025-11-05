Gilmore Girls
Folge 18: Das Frühlingserwachen
41 Min.Folge vom 07.01.2026
Anwohner und Zugereiste freuen sich auf das alljährliche Frühlingsfest in Stars Hollow. Dieses Jahr soll jedoch alles anders werden: Der Stadtratsvorsitzende Taylor Doose verbannt Fress- und Spielbuden und stellt stattdessen ein riesiges Labyrinth aus Strohballen auf. Nach anfänglicher Skepsis wird das Konzept ein voller Erfolg. Lorelai begegnet indes Luke im Labyrinth, und endlich führen die beiden ein klärendes Gespräch.
