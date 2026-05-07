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Gilmore Girls

Schlittenfahrt

sixxStaffel 2Folge 10vom 07.05.2026
Schlittenfahrt

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Gilmore Girls

Folge 10: Schlittenfahrt

43 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6

Rory hegt Sympathien für den rebellischen Jess und während einer gemeinsamen Schlittenfahrt erleben die beiden eine gute Zeit. Dean beobachtet Rorys Zuneigung zu Jess argwöhnisch. Unterdessen richtet Lorelai ein großes Festmahl für eine angekündigte Gesellschaft her. Als die Gruppe aber wegen des schlechten Wetters nicht anreisen kann, lädt die Gastgeberin Freunde und Familie zu einem großen Dinner ein.

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