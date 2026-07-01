Gilmore Girls
Folge 13: Picknick
42 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Das Städtchen versammelt sich zu einer Picknickkorb-Versteigerung unter folgenden Spielregeln: Der Mann, der den Korb ersteigert, darf mit der Frau, die ihn gepackt hat, picknicken gehen. Wie es der Zufall will, wird Rory mit Jess zum Picknicken gehen. Das bringt nicht nur den eifersüchtigen Dean auf die Palme. Auch Sookie hat ein Date im Grünen. Dort erlebt sie mit Jackson eine große Überraschung.
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