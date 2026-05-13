Eine Hochzeit und ein TodesfallJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 17: Eine Hochzeit und ein Todesfall
43 Min.Folge vom 13.05.2026
Nachdem Lukes Onkel Louie verstorben ist, soll Luke sich um die Bestattung kümmern. Der soll - auf Wunsch von Lukes Vater - neben ihm in Stars Hollow begraben werden. Nach aufwendiger Organisation weigern sich jedoch alle eingeladenen Gäste zu kommen. Anscheinend hat niemand Louie wirklich gemocht. Unterdessen mischt sich Emily extrem in Sookies Hochzeitsvorbereitungen ein. Taylor muss derweil mit neuer Konkurrenz leben.
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