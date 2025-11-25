Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Staffel 2Folge 3vom 25.11.2025
42 Min.Folge vom 25.11.2025

Bald wird Hochzeit gefeiert! Vorher versammeln sich Lorelai, ihre Freundinnen und ihre Mutter zur Junggesellinnen-Party. Allerdings merkt die baldige Braut, dass sie keinerlei Aufregung vor dem großen Tag verspürt - das macht ihr Sorgen. Und als Luke auch noch mit einem selbstgemachten Hochzeitsbaldachin und einem breiten Lächeln vor ihrer Tür steht, kommen ihr ernsthafte Zweifel, ob sie wirklich "Ja" zu Max sagen soll.

