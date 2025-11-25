Gilmore Girls
Folge 3: Kalte Füße
42 Min.Folge vom 25.11.2025
Bald wird Hochzeit gefeiert! Vorher versammeln sich Lorelai, ihre Freundinnen und ihre Mutter zur Junggesellinnen-Party. Allerdings merkt die baldige Braut, dass sie keinerlei Aufregung vor dem großen Tag verspürt - das macht ihr Sorgen. Und als Luke auch noch mit einem selbstgemachten Hochzeitsbaldachin und einem breiten Lächeln vor ihrer Tür steht, kommen ihr ernsthafte Zweifel, ob sie wirklich "Ja" zu Max sagen soll.
