Gilmore Girls
Folge 4: Auf und davon
42 Min.Folge vom 26.11.2025
Nachdem sie die Hochzeit mit Max abgesagt hat, fährt Lorelai mit ihrer Tochter in eine Pension aufs Land, um etwas Abstand zu gewinnen. Dort haben die beiden Zeit für ein Gespräch und sie gesteht Rory, dass sie Max einfach nicht genug geliebt hat. Wieder zurück in Stars Hollow nimmt Lorelais Plan, mit Sookie ein Hotel zu eröffnen, Gestalt an.
