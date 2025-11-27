Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Emily in Nöten

sixxStaffel 2Folge 6vom 27.11.2025
Emily in Nöten

Emily in NötenJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 6: Emily in Nöten

43 Min.Folge vom 27.11.2025

Rory will ihrer Großmutter zuliebe am Debütantinnenball teilnehmen. Die Tradition verlangt, dass die Mädchen von ihrem Vater vorgestellt und begleitet werden. Schweren Herzens meldet sich Rory daraufhin bei ihrem Vater, der bei seiner Ankunft mit seinem Lebenswandel überrascht. Auf dem Ball sind alle in ausgelassener Stimmung - bis auf Emily. Lorelai geht auf ihre Mutter zu und die beiden sprechen so offen wie noch nie miteinander.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen