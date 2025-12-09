Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Schwere Entscheidungen

sixxStaffel 3Folge 1vom 09.12.2025
Schwere Entscheidungen

Schwere EntscheidungenJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 1: Schwere Entscheidungen

43 Min.Folge vom 09.12.2025

Rory nimmt mit Paris an einem Treffen von Schülervertretern in Washington teil. Während Paris dort einen Verehrer hat mit dem sie den letzten Abend verbringt, geht Jess Rory einfach nicht aus dem Kopf ... Dennoch schafft sie es nicht ihm einen Brief zu schreiben. Währenddessen hat Jess sich daheim allerdings bereits ein anderes Mädchen zum Trost gesucht ... Lorelai hat mal wieder Stress mit ihren Eltern und erwartet von ihrer Tochter ihren Freund Dean besser zu behandeln.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen