Gilmore Girls
Folge 10: Das Winterfest
41 Min.Folge vom 01.07.2026
Richard hat Geburtstag und Emily versammelt die ganze Familie an ihrem Tisch. Ein unangenehmer Überraschungsbesuch trübt jedoch bei allen Beteiligten die Laune: Richards kratzbürstige Mutter Trix erscheint und ruiniert die Stimmung. Unterdessen bittet Rory ihren Freund Jess, sie zu dem Winterfest ihrer Schule zu begleiten. Der lehnt zunächst ab, doch seine Meinung ändert sich, als sich Dean und Rory wieder versöhnen.
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH