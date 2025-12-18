Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls - Staffel 3 Folge 15 vom 18.12.2025
Folge 15: Auf glattem Eis

43 Min.

Stars Hollow ist im Eishockeyfieber! Die Mannschaft hat es nach vielen Jahren endlich ins Halbfinale geschafft. Lorelais Hotel ist voll mit weitgereisten Fans, die ihre Jungs anfeuern wollen. Unterdessen ärgert sich Rory mit Jess herum, dessen unorganisierte Art ihr schwer zu schaffen macht. Auf den Rat ihrer Mutter hin fällt sie eine Entscheidung, mit der sie jedoch nicht lange leben kann.

