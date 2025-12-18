Gilmore Girls
Folge 15: Auf glattem Eis
43 Min.Folge vom 18.12.2025
Stars Hollow ist im Eishockeyfieber! Die Mannschaft hat es nach vielen Jahren endlich ins Halbfinale geschafft. Lorelais Hotel ist voll mit weitgereisten Fans, die ihre Jungs anfeuern wollen. Unterdessen ärgert sich Rory mit Jess herum, dessen unorganisierte Art ihr schwer zu schaffen macht. Auf den Rat ihrer Mutter hin fällt sie eine Entscheidung, mit der sie jedoch nicht lange leben kann.
