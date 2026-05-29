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Gilmore Girls

Aus der Traum

sixxStaffel 3Folge 16vom 29.05.2026
Aus der Traum

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Gilmore Girls

Folge 16: Aus der Traum

43 Min.Folge vom 29.05.2026

Paris und Rory sollen gemeinsam eine Rede vor ihrer Schule halten. Paris steht der Kopf jedoch woanders, denn sie hat zum ersten Mal mit ihrem Freund Jamie geschlafen. In Rory findet sie eine Zuhörerin, doch mit Erfahrungen auf diesem Gebiet kann sie nicht dienen. Die große Rede vor der Chilton Highschool verläuft anders als geplant ...

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