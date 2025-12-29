Gilmore Girls
Folge 18: Das liebe Geld
43 Min.Folge vom 29.12.2025
Anstatt in die Schule zu gehen, jobbt Jess lieber im Supermarkt. Als Luke das herausfindet, tobt er vor Wut. Ein Gespräch mit Jess bringt nicht den erwarteten Erfolg, so dass Luke das Auto des Schulschwänzers versteckt. Nun kann er den Supermarkt nicht erreichen und geht stattdessen murrend zu Fuß in die Schule. Rory organisiert unterdessen Lorelais Geburtstag, und ihr Großvater Richard sorgt für eine Riesenüberraschung.
