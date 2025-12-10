Gilmore Girls
Folge 2: Gebrochene Herzen
42 Min.Folge vom 10.12.2025
Als Vizepräsidentin der Schülerschaft hat Rory eine Menge um die Ohren. Ihr größtes Projekt: Die Schülerpräsidentin und ihre Freundin Paris, die in ihrem Machtwahn die Interessen der anderen Schüler völlig vernachlässigt. Diese setzen Rory daher ziemlich unter Druck. Zusätzlich hat Rory auch noch mit ihren Gefühlen für Jess zu kämpfen, der aber eine neue Freundin hat ... Derweil leidet Lorelai extrem unter ihrer Trennung von Christopher. Der lässt aber nicht locker ...
