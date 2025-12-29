Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Erben gesucht

sixxStaffel 3Folge 20vom 29.12.2025
Erben gesucht

Erben gesuchtJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 20: Erben gesucht

43 Min.Folge vom 29.12.2025

Jess' leiblicher Vater ist in der Stadt, um seinem Sohn nach langer Zeit einen Besuch abzustatten. Luke hat jedoch Einwände gegen ein Treffen und verschweigt seinem Neffen die Anwesenheit seines Vaters. Unterdessen hoffen Lorelai und Sookie nach dem Tod der Besitzerin des Dragonfly auf eine Übernahme des Hotels, um es anschließend zu renovieren und eine Neueröffnung zu feiern.

