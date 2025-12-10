Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

College Fieber

Staffel 3Folge 3vom 10.12.2025
College Fieber

Gilmore Girls

Folge 3: College Fieber

43 Min.Folge vom 10.12.2025

Die Bewerbungsunterlagen für Harvard kommen im Hause Gilmore an. Rory ist gespalten und empfindet einerseits Freude, aber vor allem auch Angst vor den Aufnahmebedingungen. Lorelai hat jedoch eine Idee, wie man Rory die Panik nehmen kann und kontaktiert Direktor Charleston. Derweil sucht Lane verzweifelt und - wegen den strengen Ansichten ihrer Mutter - auch heimlich nach einer Band und trifft dabei auf den überaus sympathischen Dave ...

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

