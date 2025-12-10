Gilmore Girls
Folge 3: College Fieber
43 Min.Folge vom 10.12.2025
Die Bewerbungsunterlagen für Harvard kommen im Hause Gilmore an. Rory ist gespalten und empfindet einerseits Freude, aber vor allem auch Angst vor den Aufnahmebedingungen. Lorelai hat jedoch eine Idee, wie man Rory die Panik nehmen kann und kontaktiert Direktor Charleston. Derweil sucht Lane verzweifelt und - wegen den strengen Ansichten ihrer Mutter - auch heimlich nach einer Band und trifft dabei auf den überaus sympathischen Dave ...
