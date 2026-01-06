Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Der Glöckner von Stars Hollow

sixxStaffel 4Folge 11vom 06.01.2026
Der Glöckner von Stars Hollow

Der Glöckner von Stars HollowJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 11: Der Glöckner von Stars Hollow

43 Min.Folge vom 06.01.2026

Ein frommer, kürzlich verstorbener Bürger des Städtchens hat der Gemeinde Geld hinterlassen, damit die Glocken repariert werden. Nun läuten sie alle halbe Stunde und Lorelai platzt vor Wut der Kragen. Sie bittet den ebenfalls genervten Luke, mit ihr die Glocken kaputt zu schlagen. Auf dem Kirchturm angekommen, überrascht sie jedoch der Pfarrer.

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

