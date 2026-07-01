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Gilmore Girls

Kaufrausch

Staffel 4Folge 15vom 01.07.2026
Kaufrausch

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Gilmore Girls

Folge 15: Kaufrausch

40 Min.Folge vom 01.07.2026

Lorelai und Rory haben große Lust, endlich mal wieder shoppen zu gehen. Da das Geld bei beiden knapp sitzt, beschränkt sich ihre Tour auf einen Schaufensterbummel. In einem Laden entdecken sie plötzlich eine Emily im Kaufrausch, die ihre Tochter und ihre Enkelin an die Hand packt und sie mit Geschenken überschüttet. Leider trifft sie nicht den Geschmack der Damen.

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