Gilmore Girls
Folge 16: Ein Trauerfall
43 Min.Folge vom 15.06.2026
Richards Mutter Gran stirbt an einem Herzinfarkt, und er verliert den Boden unter den Füßen. Emily kümmert sich um die Beisetzung und Trauerfeier, als sie beim Durchstöbern der Dokumente der Verstorbenen eine Notiz entdeckt. Gran schrieb ihrem Sohn vor vielen Jahren, er solle Emily niemals heiraten und stattdessen Pennilyn zur Frau nehmen. Nun springt Lorelai ein und übernimmt für ihre überforderten Eltern die Organisation der Bestattung.
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