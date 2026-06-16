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Gilmore Girls

Partylaune

sixxStaffel 4Folge 17vom 16.06.2026
Partylaune

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Gilmore Girls

Folge 17: Partylaune

42 Min.Folge vom 16.06.2026

Der Winter will einfach kein Ende nehmen. Auf der Suche nach wärmenden Sonnenstrahlen fliegen Rory und Paris spontan nach Florida, wo gerade der Springbreak gefeiert wird. Nach einigen Partys und heftigen Kopfschmerzen stellen sie fest, dass sie keine eingefleischten Springbreaker sind. Unterdessen schweben Jason und Lorelai auf Wolke Sieben, Luke und Nicole haben hingegen einen heftigen Streit.

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