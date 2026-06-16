Gilmore Girls
Folge 18: Ach du dickes Ei
42 Min.Folge vom 16.06.2026
Richard lädt Jasons Eltern zum Abendessen ein. Natürlich erwartet er auch das Erscheinen von Jason, Lorelai und Rory. Lorelai ist mehr als nervös: Sie wird Jasons Eltern kennenlernen. Unterdessen rümpft Stars Hollow die Nase, denn viele der von Kirk versteckten Ostereier wurden noch nicht gefunden und gammeln schon seit Wochen vor sich hin.
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