Gilmore Girls
Folge 22: Das erste Mal
43 Min.Folge vom 21.01.2026
Luke ist Hals über Kopf in Lorelai verliebt, doch die hat gerade eine Menge zu tun und seine Signale wollen nicht so recht bei ihr ankommen. Bei Emily und Richard sieht es hingegen sehr düster aus. Ihre Streitigkeiten sind außer Kontrolle geraten und nun denken sie über die Scheidung nach. Rory und Dean gehen indes sehr vertraut und liebevoll miteinander um und Rory fühlt sich bereit für ihr erstes Mal.
