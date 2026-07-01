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Gilmore Girls

Partyservice

WarnerStaffel 4Folge 3vom 01.07.2026
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Gilmore Girls

Folge 3: Partyservice

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Sookie möchte noch mehr Geld verdienen bevor das Baby auf die Welt kommt, damit Jackson und sie genug auf der Seite haben. Daher bittet sie Lorelai um Hilfe. Sie möchte bei einer Kindergeburtstagsparty das Catering übernehmen, hat allerdings keine Ahnung, was Kinder so mögen. Derweil stattet Emily Rory vernünftig für die Uni aus, und Richard zieht einen Business-Partner in Erwägung, um nicht immer alles alleine machen zu müssen ...

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