Gilmore Girls
Folge 4: Alarm, Alarm!
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelai braucht zusätzliche Genehmigungen bevor die Arbeiten am Inn weitergeführt werden können. Hierbei lernt sie, dass vor allem im Hotel-Business Ehrlichkeit nicht immer am längsten währt und man auf alles vorbereitet sein muss. Rory wird derweil von Dean - den sie zufällig auf der Straße trifft - zu dessen Hochzeit eingeladen. Das wirft sie ganz schön aus der Bahn ...
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH