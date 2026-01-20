Gilmore Girls
Folge 421: Unter der Haube
42 Min.Folge vom 20.01.2026
Die bevorstehende Hochzeit von Liz und T.J. steht unter dem Motto "Mittelalter" und alle Geladenen nähen fleißig an ihren Kostümen. Jess verhält sich erstaunlich ruhig und anständig während der Feierlichkeiten, und Lorelai versteht sich so blendend mit Luke, dass sie sich gleich für den nächsten Tag verabreden. Vor seiner Abreise macht Jess seiner Ex-Freundin Rory ein Geständnis.
