Gilmore Girls
Folge 5: Das war wohl nichts
43 Min.Folge vom 30.12.2025
Rory versucht sich in der Dating-Szene und erkennt, dass es doch härter ist als sie erwartet hätte. Derweil fühlt sich Lorelai seit Rorys Auszug alleine und lädt Luke immer wieder zu sich ein, um Gesellschaft zu haben. Beim Inn geht es derweil spärlich voran, und als Lorelai auch noch erfährt, dass die von ihr engagierte Innenarchitektin auch für ihre Mutter gearbeitet hat, kann sie sich die weitere Zusammenarbeit unter keinen Umständen vorstellen ...
