Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Still gestanden!

sixxStaffel 4Folge 7vom 30.12.2025
Still gestanden!

Still gestanden!Jetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 7: Still gestanden!

43 Min.Folge vom 30.12.2025

In Stars Hollow findet das "Festival der lebenden Bilder" statt. Dafür werden weltbekannte Gemälde von lebenden Personen auf der Bühne nachgestellt. Ausdauer und die Fähigkeit, still zu stehen, sind hier besonders gefragt. Leider hat Lorelai ihre Darstellung vor einigen Jahren verpatzt und darf nun nicht mehr auf die Bühne. Rory lässt sich etwas einfallen, um ihrer traurigen Mama den Wunsch doch noch zu erfüllen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen