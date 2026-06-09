Neue Freunde, neue FeindeJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 8: Neue Freunde, neue Feinde
43 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6
Rory ist enttäuscht über die Performance einer Ballerina bei der Uni-Aufführung des "Nussknackers" und packt ihre Kritik in die nächste Ausgabe der Uni-Zeitung. Die Tänzerin knöpft sich daraufhin die erschrockene Rory vor. Unterdessen bleibt Jason sehr hartnäckig in seinem Werben um Lorelai, die sich allerdings nicht sicher ist, ob er eine gute Partie abgeben würde ...
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