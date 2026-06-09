Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Neue Freunde, neue Feinde

sixxStaffel 4Folge 8vom 09.06.2026
Neue Freunde, neue Feinde

Neue Freunde, neue FeindeJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 8: Neue Freunde, neue Feinde

43 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6

Rory ist enttäuscht über die Performance einer Ballerina bei der Uni-Aufführung des "Nussknackers" und packt ihre Kritik in die nächste Ausgabe der Uni-Zeitung. Die Tänzerin knöpft sich daraufhin die erschrockene Rory vor. Unterdessen bleibt Jason sehr hartnäckig in seinem Werben um Lorelai, die sich allerdings nicht sicher ist, ob er eine gute Partie abgeben würde ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen