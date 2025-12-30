Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Kleine Geheimnisse

sixxStaffel 4Folge 9vom 30.12.2025
Kleine Geheimnisse

Kleine GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 9: Kleine Geheimnisse

43 Min.Folge vom 30.12.2025

Es sollte ein harmonischer Nachmittag werden: Rory, ihre Mutter und ihre Großeltern sehen sich gemeinsam das Traditionsspiel zwischen Yale und Harvard an. Auf dem Campus begegnet Richard seiner Jugendliebe Pennilyn. Später stellt sich jedoch heraus, dass sich die beiden regelmäßiger treffen als Emily wusste. Das kleine Geheimnis wird zu einem großen Problem.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen