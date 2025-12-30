Gilmore Girls
Folge 9: Kleine Geheimnisse
43 Min.Folge vom 30.12.2025
Es sollte ein harmonischer Nachmittag werden: Rory, ihre Mutter und ihre Großeltern sehen sich gemeinsam das Traditionsspiel zwischen Yale und Harvard an. Auf dem Campus begegnet Richard seiner Jugendliebe Pennilyn. Später stellt sich jedoch heraus, dass sich die beiden regelmäßiger treffen als Emily wusste. Das kleine Geheimnis wird zu einem großen Problem.
