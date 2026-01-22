Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

sixxStaffel 5Folge 1vom 22.01.2026
Folge 1: Ohne Worte

42 Min.Folge vom 22.01.2026

Rory hat mit Dean ihr erstes Mal erlebt. Ihre Mutter ist nicht begeistert darüber, denn schließlich ist Dean ein verheirateter Mann. Da der Haussegen also schief hängt, überlegt Rory, das Angebot ihrer Oma anzunehmen und mit ihr Europa zu bereisen. Unterdessen verhalten sich Lorelai und Luke wie zwei Teenager und fragen sich, was dieser innige Kuss nun bedeuten soll.

