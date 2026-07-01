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Gilmore Girls

Die Ausreißerin

WarnerStaffel 5Folge 10vom 01.07.2026
Die Ausreißerin

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Gilmore Girls

Folge 10: Die Ausreißerin

42 Min.Folge vom 01.07.2026

Rory nimmt die Schülerin Anna unter ihre Fittiche und präsentiert ihr begeistert die Vorzüge der Uni Yale. Doch Anna interessiert sich hauptsächlich für Partys und das wilde Studentenleben. Als sie eines Tages spurlos verschwindet, ist Rory außer sich vor Sorge. Unterdessen schmollt Luke in Stars Hollow vor sich hin und sagt alle Termine ab. Lorelai versteht die Welt nicht mehr und erfährt schließlich, was hinter seiner miesen Laune steckt.

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