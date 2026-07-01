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Gilmore Girls

Süße Stunden

WarnerStaffel 5Folge 12vom 01.07.2026
Süße Stunden

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Gilmore Girls

Folge 12: Süße Stunden

42 Min.Folge vom 01.07.2026

Rory hilft Logan bei dem Verfassen eines Artikels und genießt die Zeit an seiner Seite. Sie hofft, dass er sie zu der Feier seines Vaters einlädt, auf dem ein Spitzenjournalist zu Gast sein wird, den Rory gerne kennenlernen würde. Ungeduldig wartet sie auf eine Einladung. Unterdessen geraten Richard und Emily in einen Riesenstreit, der allerdings in einer spektakulären Versöhnung endet.

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