Gilmore Girls
Folge 12: Süße Stunden
42 Min.Folge vom 01.07.2026
Rory hilft Logan bei dem Verfassen eines Artikels und genießt die Zeit an seiner Seite. Sie hofft, dass er sie zu der Feier seines Vaters einlädt, auf dem ein Spitzenjournalist zu Gast sein wird, den Rory gerne kennenlernen würde. Ungeduldig wartet sie auf eine Einladung. Unterdessen geraten Richard und Emily in einen Riesenstreit, der allerdings in einer spektakulären Versöhnung endet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick