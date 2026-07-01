Gilmore Girls
Folge 13: Hochzeit in Moll
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Emily und Richard erneuern ihr Eheversprechen mit einem rauschenden Fest. Auch Logan ist eingeladen und bringt eine hübsche junge Frau mit. Rory spürt, wie die Eifersucht in ihr hochsteigt. Luke hat es indes auch nicht leicht - Richard und Emily behandeln ihn wie Luft. Außerdem lassen sie Lorelais Ex-Mann Christopher wissen, dass sie ihn für die bessere Partie halten und er gefälligst zu Lorelai zurückkehren soll.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH