Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Hin und weg

sixxStaffel 5Folge 17vom 13.02.2026
Hin und weg

Hin und wegJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 17: Hin und weg

42 Min.Folge vom 13.02.2026

Obwohl sich Emily bei Luke entschuldigt hat und er wieder mit Lorelai zusammen ist, boykottiert diese nach wie vor die freitäglichen Abendessen bei ihren Eltern. Für Emily ist das Grund genug, sich erneut hinter deren Rücken in das Leben ihrer Tochter einzumischen. Unterdessen erfährt Rory, dass Logan nur für eine offene Beziehung zu haben ist. Da das für sie nicht in Frage kommt, tanzt sie ihren Kummer auf einer Kostümparty weg und begegnet dort ausgerechnet Logan.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen