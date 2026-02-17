Gilmore Girls
Folge 19: Der Küchenspion
43 Min.Folge vom 17.02.2026
Die schwangere Sookie muss das Bett hüten und bittet Luke, spontan in der Küche auszuhelfen. Von der verordneten Entspannung ist bei Sookie aber keine Spur, sie traktiert den armen Luke mit ständigen Kontrollanrufen - bis die Situation eskaliert. Nun sind Lorelais diplomatische Fähigkeiten gefragt. Logan beschließt indes, mit Rory eine feste Beziehung einzugehen. Das erste gemeinsame Abendessen bei seinen Eltern endet jedoch in einer Katastrophe.
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