Gilmore Girls
Folge 20: Das perfekte Paar
43 Min.Folge vom 18.02.2026
Als Richard und Emily von der Beziehung zwischen Rory und Logan erfahren, sind sie hellauf begeistert. Logan scheint in ihren Augen die perfekte Partie für ihre Enkeltochter zu sein. Sofort wollen sie ein gemeinsames Abendessen organisieren. Unterdessen erhält Lorelai ein interessantes Job-Angebot, für das sie ihr Leben in Stars Hollow aufgeben müsste.
