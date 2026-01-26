Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Der Kaffee danach

Staffel 5Folge 3vom 26.01.2026
Der Kaffee danach

Gilmore Girls

Folge 3: Der Kaffee danach

43 Min.Folge vom 26.01.2026

Lorelai übernachtet das erste Mal bei Luke und ist erschrocken, dass er keinen Kaffee im Haus hat. Da ein Morgen ohne eine große Portion Koffein nicht denkbar ist, wirft sich Lorelai Lukes Karohemd über und eilt zum Diner - so schnell wird man zum Stadtgespräch. Emily und Richard schweigen sich weiterhin an. Als Richard abends jedoch überraschend das Haus verlässt, wird Emily neugierig und folgt ihm.

