sixxStaffel 5Folge 5vom 28.01.2026
42 Min.Folge vom 28.01.2026

Lorelai lädt Luke, Dean und Rory zu einem Date zu viert ein, in der Hoffnung, dass sich die Lage zwischen den Beteiligten etwas entspannt. Von Entspannung ist jedoch keine Spur: Luke macht Dean zur Schnecke und sagt ihm ins Gesicht, dass Rory einen besseren Mann als ihn verdient hätte. Emily kann sich währenddessen nicht so recht erklären, was hinter Richards nächtliche Eskapaden steckt und warum im Poolhaus eine Glitzerweste liegt ...

