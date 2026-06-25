Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Auf Männerfang

WarnerStaffel 5Folge 9vom 25.06.2026
Auf Männerfang

Auf MännerfangJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 9: Auf Männerfang

43 Min.Folge vom 25.06.2026

Lorelai und Rory hoffen, dass es zwischen Emily und Richard zu einer Versöhnung kommt. Emily bleibt jedoch stur - für sie ist die Trennung endgültig und sie freut sich darauf, neue Männer kennenzulernen. Unterdessen treffen sich Lorelai und Christopher zum Mittagessen im Hotel. Luke erfährt erst danach von dem Ereignis und bemüht sich schwer, nicht eifersüchtig zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
Warner
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 7 Staffeln und Folgen