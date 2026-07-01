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Gilmore Girls

Das perfekte Brautkleid

WarnerStaffel 6Folge 11vom 01.07.2026
Das perfekte Brautkleid

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Gilmore Girls

Folge 11: Das perfekte Brautkleid

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Lorelais und Lukes Hochzeit steht vor der Tür. Als dann allerdings bei den Vorbereitungen alles reibungslos verläuft, wird Lorelai stutzig und beginnt zu zweifeln, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Derweil fühlt Luke sich, als ob er Lorelai hintergehen würde, weil er ihr immer noch nichts von seiner Tochter April erzählt hat. Rory handelt sich unterdessen nach einem Liebesgeständnis von Logan eine längerfristige Therapie beim Uni-Psychologen ein ...

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