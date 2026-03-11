Ein fast perfektes DinnerJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 13: Ein fast perfektes Dinner
42 Min.Folge vom 11.03.2026
Paris ist eine denkbar schlechte Chefin. Ihr Verhalten als Chefredakteurin der "Yale Daily News" führt dazu, dass sich die jungen Journalisten von ihr und dem Projekt abwenden und die Redaktion nicht mehr betreten. Rory kann das nicht mitansehen und versucht, die Zeitung zu retten. Logan packt mit an und die beiden arbeiten bestens zusammen. Gelingt es ihnen aber, den Drucktermin wahrzunehmen?
